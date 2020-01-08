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Тюменцам рассказали что делать при обморожении

8 января 2020, 07:59
Фото: 1Mi
В холодную погоду следует опасаться обморожения
Жителям областной столицы рассказали, что обморожение кожи можно получить даже при 0 градусов и дали советы как этого избежать, пишет Мегатюмень.

Первые признаки обморожения это бледно-синюшный оттенок. При этом снижается или вовсе исчезает температурная, тактильная и болевая чувствительность кожи. Когда человек попадает в тепло, то обмороженные участки начинают краснеть, появляются сильные боли и отек мягких тканей.

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«Дети при переохлаждении становятся вялыми, кожа бледнеет, пульс учащается, снижается давление и температура тела», пишет Мегатюмень с ссылкой на департамент здравоохранения.

В первую очередь при обморожении нужно завести пострадавшего в теплое помещение, снять с его обувь, носки, перчатки и вызвать «скорую». Можно осторожно согреть поврежденные участки. Делать это следует мягким растиранием или дыханием, после чего необходимо наложить ватно-марлевую повязку.

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А вот если на коже уже появились пузыри, то согревание делать нельзя. Необходимо лишь наложить теплоизолирующую повязку и закрепить ее с помощью чего-то твердого, допустим картона или фанерки.

Важно помнить, что нельзя растирать поврежденные участки снегом, нельзя использовать быстрое отогревание у костра, грелки и прочее. При глубоком обморожении запрещено также втирать масла, жир, растирать кожу спиртом.

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