Тюменцам рассказали что делать при обморожении

Первые признаки обморожения это бледно-синюшный оттенок. При этом снижается или вовсе исчезает температурная, тактильная и болевая чувствительность кожи. Когда человек попадает в тепло, то обмороженные участки начинают краснеть, появляются сильные боли и отек мягких тканей.
«Дети при переохлаждении становятся вялыми, кожа бледнеет, пульс учащается, снижается давление и температура тела», пишет Мегатюмень с ссылкой на департамент здравоохранения.
В первую очередь при обморожении нужно завести пострадавшего в теплое помещение, снять с его обувь, носки, перчатки и вызвать «скорую». Можно осторожно согреть поврежденные участки. Делать это следует мягким растиранием или дыханием, после чего необходимо наложить ватно-марлевую повязку.
А вот если на коже уже появились пузыри, то согревание делать нельзя. Необходимо лишь наложить теплоизолирующую повязку и закрепить ее с помощью чего-то твердого, допустим картона или фанерки.
Важно помнить, что нельзя растирать поврежденные участки снегом, нельзя использовать быстрое отогревание у костра, грелки и прочее. При глубоком обморожении запрещено также втирать масла, жир, растирать кожу спиртом.