Тюменцам рассказали что делать при обморожении

В первую очередь при обморожении нужно завести пострадавшего в теплое помещение, снять с его обувь, носки, перчатки и вызвать «скорую». Можно осторожно согреть поврежденные участки. Делать это следует мягким растиранием или дыханием, после чего необходимо наложить ватно-марлевую повязку.