Тюменский врач Алексей Юшков за год спас 11 жизней

Больше всего жизней спас молодой врач Алексей Юшков, который работает в «скорой» 3,5 года. За это время он спас 11 человек - восемь мужчин и тори женщины.
«Больше всего врачу запомнились три случая. Первый из них, это когда в июле 2019 года», пишет 72.ru.
Тогда они приехали на вызов к 68-летнему тюменцу. Как оказалось, он вышел из душа и упал. Его сыновья вызвали «скорую», а пока ждали сами оказывали помощь. К моменту приезда медиков, это заняло пять минут, сердце пациента уже не билось. Спустя несколько минут врачи завели сердце пожилого мужчины.
Второй раз Алексей Юшков вернул с того света 62-летнего мужчину, страдающего эпилепсией. Во время очередного приступа у мужчины остановилось сердце. Тогда приехав на место, врачи констатируют у пенсионера клиническую смерть.
Алексей начал делатть непрямой массаж сердца, его напарник в это время готовил интубационный набор. Завести сердце им удалось только на 28-й минуте, а позже он начал и самостоятельно дышать.
Еще один случай произошел. Когда бригада уже закончила смену и собиралась ехать домой, но поступил срочный вызов. У мужчины была остановка сердца, его уже реанимировала бригада фельдшеров.
Приехав, врачи провели дефибрилляцию, разряд током после этого у 56-летнего мужчины забилось сердце, он начал дышать, а спустя 10 минут он открыл глаза.