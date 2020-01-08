Тюменский врач Алексей Юшков за год спас 11 жизней

Тогда они приехали на вызов к 68-летнему тюменцу. Как оказалось, он вышел из душа и упал. Его сыновья вызвали «скорую», а пока ждали сами оказывали помощь. К моменту приезда медиков, это заняло пять минут, сердце пациента уже не билось. Спустя несколько минут врачи завели сердце пожилого мужчины.