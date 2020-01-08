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Тюменский врач Алексей Юшков за год спас 11 жизней

8 января 2020, 05:01
Фото: 1Mi
Тюменские медики спасли 122 жизни
«В минувшем году тюменские медики скорой помощи провели 122 успешные реанимации», сообщает 72.ru.

Больше всего жизней спас молодой врач Алексей Юшков, который работает в «скорой» 3,5 года. За это время он спас 11 человек - восемь мужчин и тори женщины.

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«Больше всего врачу запомнились три случая. Первый из них, это когда в июле 2019 года», пишет 72.ru.

Тогда они приехали на вызов к 68-летнему тюменцу. Как оказалось, он вышел из душа и упал. Его сыновья вызвали «скорую», а пока ждали сами оказывали помощь. К моменту приезда медиков, это заняло пять минут, сердце пациента уже не билось. Спустя несколько минут врачи завели сердце пожилого мужчины.

Второй раз Алексей Юшков вернул с того света 62-летнего мужчину, страдающего эпилепсией. Во время очередного приступа у мужчины остановилось сердце. Тогда приехав на место, врачи констатируют у пенсионера клиническую смерть.

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Алексей начал делатть непрямой массаж сердца, его напарник в это время готовил интубационный набор. Завести сердце им удалось только на 28-й минуте, а позже он начал и самостоятельно дышать.

Еще один случай произошел. Когда бригада уже закончила смену и собиралась ехать домой, но поступил срочный вызов. У мужчины была остановка сердца, его уже реанимировала бригада фельдшеров.

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Приехав, врачи провели дефибрилляцию, разряд током после этого у 56-летнего мужчины забилось сердце, он начал дышать, а спустя 10 минут он открыл глаза.

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