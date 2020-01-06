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Тюменские врачи госпитализировали молодого человека без сознания около ДК «Строитель»

6 января 2020, 13:29
Фото: ЧС Тюмень
Тюмень
Очевидцы сообщают, что около ДК «Строитель» прохожие вызвали скорую помощь. На улице лежал молодой человек, он был без сознания, сообщает ЧС Тюмень.
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Тюмень

Инцидент произошел около 16:00. Горожане отметили, что врачи приехали уже через пять минут и госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу.

«Вызываю скорую если температура высокая, а вызовов много через 5-10 минут перезванивают и узнают всё ли хорошо с ребёнком, самое долгое было около часа ждали самое маленькое 15 минут», - отметила подписчица тюменского паблика.

В 2020 году первый вызов в экстренную службу помощи поступил под бой курантов. Сообщалось, что под мостом на Республики лежит человек, но по приезду медиков пострадавшего найти не смогли.

#Новости#Происшествие#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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