Тюменские врачи госпитализировали молодого человека без сознания около ДК «Строитель»

Инцидент произошел около 16:00. Горожане отметили, что врачи приехали уже через пять минут и госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу.
«Вызываю скорую если температура высокая, а вызовов много через 5-10 минут перезванивают и узнают всё ли хорошо с ребёнком, самое долгое было около часа ждали самое маленькое 15 минут», - отметила подписчица тюменского паблика.
В 2020 году первый вызов в экстренную службу помощи поступил под бой курантов. Сообщалось, что под мостом на Республики лежит человек, но по приезду медиков пострадавшего найти не смогли.