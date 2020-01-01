Два тюменских врача получили звания заслуженных

Кирилл Горбатиков уже много лет возглавляет второе кардиохирургические отделение ОКБ №1. Отдельная часть их работы —лечение сердечно-сосудистых заболеваний у новорожденных детей. Диагностика начинается еще до рождения ребенка, а операции проводят с первых дней жизни малыша.
«Этот врач спас тысячи детей! Многие выросли и приводят к нему на консультацию уже своих детей. Кирилл Викторович разработал несколько методик, которые помогают «отремонтировать» маленькие сердца и сделать жизнь малышей после операции более комфортной», —рассказали в департаменте.
Елена Журавлева много лет руководит Центром терапии, который объединяет специализированные пульмонологическое, неврологическое, эндокринологическое отделения. Здесь пациентов лечат в условиях стационара и амбулаторно.
В центре находятся единственные в регионе отделения нефрологии, ревматологии, токсикологии, гематологии и химиотерапии, профпатологии. Ежегодно в центре помогают тысячам пациентов.