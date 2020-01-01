Два тюменских врача получили звания заслуженных

«Этот врач спас тысячи детей! Многие выросли и приводят к нему на консультацию уже своих детей. Кирилл Викторович разработал несколько методик, которые помогают «отремонтировать» маленькие сердца и сделать жизнь малышей после операции более комфортной», —рассказали в департаменте.