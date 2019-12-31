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Тюменские врачи избавили от катаракты 18-летнюю девушку

31 декабря 2019, 05:11
Фото: pixabay.com
Тюменские врачи избавили от катаракты 18-летнюю девушку
В Тюмени врачи сделали операцию 18-летней девушке с диагнозом катаракта, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Возраст пациентов с этим диагнозом становится все меньше.
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Тюмень

«Катаракта – заболевание пожилого возраста – 50+, но судя по тенденции последних 5 лет она молодеет. Недавно с диагнозом катаракта была прооперирована 18-летняя девушка», — рассказали в департаменте.

По из сведениям, в Офтальмологический диспансер обращаются пациенты и 30, и 40 лет, у которых начались изменения в хрусталике. Врачи не могут назвать причину, поскольку у пациентов нет сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета.

«К нам обращаются пациенты с остротой зрения 100%, но с какими-то начальными изменениями в хрусталике, мешающими выполнению их профессиональных обязанностей. Например, водители, пилоты», — сказал заведующий хирургическим отделением ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» Андрей Макаров.

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Он добавил, что в клинике современное оборудование и даже есть возможность поставить искусственный хрусталик, чтобы вернуть зрение.

Число операций с диагнозом катаракта каждый год растет. В 2017 году их было 1200, в 2019 — 1350.

Специалисты рекомендуют посещать офтальмолога хотя бы раз в год.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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