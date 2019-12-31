Тюменские врачи избавили от катаракты 18-летнюю девушку

«Катаракта – заболевание пожилого возраста – 50+, но судя по тенденции последних 5 лет она молодеет. Недавно с диагнозом катаракта была прооперирована 18-летняя девушка», — рассказали в департаменте.
По из сведениям, в Офтальмологический диспансер обращаются пациенты и 30, и 40 лет, у которых начались изменения в хрусталике. Врачи не могут назвать причину, поскольку у пациентов нет сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета.
«К нам обращаются пациенты с остротой зрения 100%, но с какими-то начальными изменениями в хрусталике, мешающими выполнению их профессиональных обязанностей. Например, водители, пилоты», — сказал заведующий хирургическим отделением ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» Андрей Макаров.
Он добавил, что в клинике современное оборудование и даже есть возможность поставить искусственный хрусталик, чтобы вернуть зрение.
Число операций с диагнозом катаракта каждый год растет. В 2017 году их было 1200, в 2019 — 1350.
Специалисты рекомендуют посещать офтальмолога хотя бы раз в год.