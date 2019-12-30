В Ишиме врачи помогли страдавшей от глаукомы пенсионерке

«Ей была проведена непроникающая глубокая склерэктомия – это наиболее щадящая методика, которая не приводит к резкому снижению глазного давления, что опасно развитием осложнений», – рассказали в департаменте.
Женщина призналась, что проблемы со зрением у нее более 10 лет. Один глаз уже оперировали в Тюмени. А в последнее время у нее были сильные головные боли. Врачи осмотрели женщину и сказали, что выписанные ей капли больше не снижают давление. Поэтому провели операцию.
«Врач очень внимательный, переживает за каждого пациента. Всю операцию беседовал со мной, рассказывал, как проходит операция, что он делает. Сразу видно, что человек любит свою профессию и работает по призванию», - поделилась впечатлениями пенсионерка.
Специалисты напомнили, что глаукома протекает бессимптомно и является второй самой частой причиной слепоты после катаракты. Она может вызвать необратимые изменения, которые трудно заметить, пока не наступает слепота. Врачи советуют людям старше 40 лет регулярно посещать офтальмолога и проверять внутриглазное давление.