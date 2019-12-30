В Ишиме врачи помогли страдавшей от глаукомы пенсионерке

Женщина призналась, что проблемы со зрением у нее более 10 лет. Один глаз уже оперировали в Тюмени. А в последнее время у нее были сильные головные боли. Врачи осмотрели женщину и сказали, что выписанные ей капли больше не снижают давление. Поэтому провели операцию.