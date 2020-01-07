В последний день каникул тюменскую детвору ждут игры и соревнования

Кроме того, на Шаимском проезде, 8-а, утром пройдет игровая программа «Будь здоров и побеждай». На Западносибирской, 2, в полдень состоится спортивная эстафета, а на Беловежской, 5, в 15 часов — турнир по хоккею в валенках.