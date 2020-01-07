В последний день каникул тюменскую детвору ждут игры и соревнования

В ЦКиИ «Современник» состоится театрализованно-игровая программа «Рождественское ассорти». Гости узнают о спасении Зачарованного леса и встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В 13 часов в сквере Казачьи луг Снегурочка заведет хоровод в игровой программе «Зимняя сказка». Участники смогут отгадать зимние загадки и поиграть в подвижные игры под руководством Снеговика.
Кроме того, на Шаимском проезде, 8-а, утром пройдет игровая программа «Будь здоров и побеждай». На Западносибирской, 2, в полдень состоится спортивная эстафета, а на Беловежской, 5, в 15 часов — турнир по хоккею в валенках.
Для тех, кто хочет отдохнуть от подвижных игр, в ДК «Орфей» проведут творческий интенсив «Марафон новогодних событий» с мастер-классами и просмотром новогодних мультфильмов.
В ДЮЦ «Фортуна» школьников пригласят на Party kids. Они узнают историю празднования Нового года, праздничные традиции разных стран мира и поучаствуют в викторине.