nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В последний день каникул тюменскую детвору ждут игры и соревнования

7 января 2020, 12:32
Фото: Администрация Тюмени
В последний день каникул тюменскую детвору ждут игры и соревнования
В последний день каникул 8 января для взрослых и детей проведут спортивные состязания, игры и мастер-классы, рассказали в администрации Тюмени.
Сюжет
Дети

В ЦКиИ «Современник» состоится театрализованно-игровая программа «Рождественское ассорти». Гости узнают о спасении Зачарованного леса и встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 13 часов в сквере Казачьи луг Снегурочка заведет хоровод в игровой программе «Зимняя сказка». Участники смогут отгадать зимние загадки и поиграть в подвижные игры под руководством Снеговика.

Кроме того, на Шаимском проезде, 8-а, утром пройдет игровая программа «Будь здоров и побеждай». На Западносибирской, 2, в полдень состоится спортивная эстафета, а на Беловежской, 5, в 15 часов — турнир по хоккею в валенках.

В праздник тюменцев приглашают на мини-футбол и кинопоказ
Узнать подробнее

Для тех, кто хочет отдохнуть от подвижных игр, в ДК «Орфей» проведут творческий интенсив «Марафон новогодних событий» с мастер-классами и просмотром новогодних мультфильмов.

В ДЮЦ «Фортуна» школьников пригласят на Party kids. Они узнают историю празднования Нового года, праздничные традиции разных стран мира и поучаствуют в викторине.

Материалы по теме
Афиша на новогодние каникулы. Куда сходить в Тюмени с 1 по 8 января
#Новости#Праздники#Дети#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25