В праздник тюменцев приглашают на мини-футбол и кинопоказ

«В новогодние праздники в ежедневном режиме, с 9 часов утра и до самого вечера, тюменцы смогут провести время с пользой в «гостевых комнатах». Для всех желающих будут организованы настольные игры, просмотр фильмов и мультфильмов, игровые программы и еще много всего интересного», — рассказали в мэрии.