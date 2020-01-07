В праздник тюменцев приглашают на мини-футбол и кинопоказ

В 12 часов в ДЮЦ «Авангард» (ул. Веселая, 2) начнется гостиная «В гости друг к другу» в рамках Рождественских встреч. В ЦВР «Дзержинец» (ул. Механическая, 31/1) тюменцев приглашают на заседание киноклуба для молодежи. Мероприятие начнется в 16.00. все желающие смогут поговорить о кино и посмотреть фильм на тему Рождества.
Для любителей спортивных соревнований в ДЮСШ «Олимпиец» (ул. Пограничников, 1) в 15.00 начнется турнир по мини-футболу.
«В новогодние праздники в ежедневном режиме, с 9 часов утра и до самого вечера, тюменцы смогут провести время с пользой в «гостевых комнатах». Для всех желающих будут организованы настольные игры, просмотр фильмов и мультфильмов, игровые программы и еще много всего интересного», — рассказали в мэрии.