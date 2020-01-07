Тобольские врачи удалили большую гематому из мозга мужчины

«Поврежденные структуры ствола головного мозга находились в труднодоступном месте. Требовалось как можно быстрее освободить продолговатый и спинной мозг от сдавления гематомой. Если бы ее не удалось удалить, то прогноз для жизни пациента был бы неблагоприятным», — рассказал нейрохирург Расул Галайчиев.