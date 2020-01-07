Тобольские врачи удалили большую гематому из мозга мужчины

«Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, без сознания, с множественными травмами. Больше всего жизни пациента угрожал ушиб ствола головного мозга, нервные структуры которого сдавила обширная прогрессирующая гематома», — говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу поздним вечером с переломами, кровоизлиянием в мозг и тяжелой позвоночно-спинномозговой травмой. Скопившаяся в мозгу кровь давила на участки, которые отвечали за дыхание и работу сердца.
«Поврежденные структуры ствола головного мозга находились в труднодоступном месте. Требовалось как можно быстрее освободить продолговатый и спинной мозг от сдавления гематомой. Если бы ее не удалось удалить, то прогноз для жизни пациента был бы неблагоприятным», — рассказал нейрохирург Расул Галайчиев.
По его словам, пациент был в нестабильном состоянии, врачам пришлось проводить терапию против отеков. В ходе операции хирургу удалось полностью удалить гематому.
Через две недели мужчина пришел в сознание. Его перевели в другое отделение, где лечили от травм. Через три недели он уже мог самостоятельно ходить.