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Появились фото тюменца, истекающего кровью после удара ножом в магазине

7 января 2020, 18:41
Фото: Типичная Тюмень
В тюменском магазине ранили ножом мужчину.
Тюменца ударили ножом в магазине, сообщает Типичная Тюмень.
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Тюмень

В социальных сетях тюменцы обсуждают информацию о том, что в одном из магазинов был ранен мужчина. Пост о происшествии сопровождает фото, на котором видно, что он лежит в лужи крови. О состоянии раненого тюменца, как и о причинах инцидента пока ничего не известно.

Ехавшая на срочный вызов скорая помощь попала в ДТП в Тюмени
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Однако, пресс-секретарь областного депздрава Александра Малыгина сообщила, что машина скорой помощи, ехавшая на срочный вызов попала в аварию. После ДТП помощь потребовалась самим врачам. К пострадавшему была направлена другая бригада медиков.

#Новости#Убийства#Криминал#Общество#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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