Появились фото тюменца, истекающего кровью после удара ножом в магазине

В социальных сетях тюменцы обсуждают информацию о том, что в одном из магазинов был ранен мужчина. Пост о происшествии сопровождает фото, на котором видно, что он лежит в лужи крови. О состоянии раненого тюменца, как и о причинах инцидента пока ничего не известно.