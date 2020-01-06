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Тюменцы готовы стоять в больших очередях для катания на больших горках

6 января 2020, 15:00
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы готовы стоять в больших очередях для катания на больших горках
Самым интересным и массовым занятием у тюменцев в праздники является катание на горках. На базе отдыха «Боровое» люди выстраиваются для этого в огромные очереди, сообщает Вслух.ру.

Постепенно количество посетителей снижается, но на самые крупные горки можно простоять в очереди 20-25 минут. Рядом с поворотом на базу отдыха дежурил экипаж ДПС, пробки в сторону «Борового» заметно снизились.

Между тем очевидцы отмечают, что в дневное время народу ещё больше. Для самых маленьких посетителей организованы карусели на ватрушках.

Самая большая тюменская горка расположена в районе Мыса. Её высота 8 метров, но вход туда платный. Тюменцы отмечают, что скорость движения тюбинга при спуске довольно высокая.

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«Не забывайте об осторожности», - отмечают СМИ.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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