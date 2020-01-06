Тюменцы готовы стоять в больших очередях для катания на больших горках

Постепенно количество посетителей снижается, но на самые крупные горки можно простоять в очереди 20-25 минут. Рядом с поворотом на базу отдыха дежурил экипаж ДПС, пробки в сторону «Борового» заметно снизились.
Между тем очевидцы отмечают, что в дневное время народу ещё больше. Для самых маленьких посетителей организованы карусели на ватрушках.
Самая большая тюменская горка расположена в районе Мыса. Её высота 8 метров, но вход туда платный. Тюменцы отмечают, что скорость движения тюбинга при спуске довольно высокая.
«Не забывайте об осторожности», - отмечают СМИ.