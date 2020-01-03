Тюменский омбудсмен Лариса Невидайло улетела на Новый год в Перу

Она успела посетить новогодние карнавалы в Лиме (столица Перу), руины Куско. Стоит отметить, что в Южной Америке сейчас достаточно тепло.
Лариса Невидайло в течение 2019 года побывала в Амстердаме, Германии, Нидерландах и Франции. Она находится на госдолжности с 2013 года, её бизнес передан в доверительное управление.
В конце декабря 2019 года бизнес-омбудсмен заявила о закрытии 10 тыс. компаний в УрФО из-за отмены ЕНВД. Цифры были озвучены на встрече с журналистами.
"Тюменские предприниматели не скрывают с помощью данного налогового режима свои доходы", - отмечает Лариса Невидайло.