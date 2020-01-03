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Тюменский омбудсмен Лариса Невидайло улетела на Новый год в Перу

3 января 2020, 10:19
Фото: instagram.com
Тюменский омбудсмен Лариса Невидайло
Тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло встретила Новый год в Перу. Об этом стало известно из её страницы в Instagram.
Сюжет
Отдых

Она успела посетить новогодние карнавалы в Лиме (столица Перу), руины Куско. Стоит отметить, что в Южной Америке сейчас достаточно тепло.

Лариса Невидайло в течение 2019 года побывала в Амстердаме, Германии, Нидерландах и Франции. Она находится на госдолжности с 2013 года, её бизнес передан в доверительное управление.

Тюменский омбудсмен рассказала о закрытии 10 тыс. компаний из-за отмены ЕНВД
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В конце декабря 2019 года бизнес-омбудсмен заявила о закрытии 10 тыс. компаний в УрФО из-за отмены ЕНВД. Цифры были озвучены на встрече с журналистами.

"Тюменские предприниматели не скрывают с помощью данного налогового режима свои доходы", - отмечает Лариса Невидайло.

#Новости#Отдых#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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