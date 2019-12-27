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Тюменский омбудсмен рассказала о закрытии 10 тыс. компаний из-за отмены ЕНВД

27 декабря 2019, 13:09
Фото: 1Mi
Тюменский омбудсмен рассказала 10 тыс. компаний из-за отмены ЕНВД
По мнению тюменского бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло, закрытие 10 тыс. компаний в УрФО связанно с отменой ЕНВД, сообщает URA.RU.

Данные цифры были озвучены на встрече с журналистами. Бизнес-омбудсмен считает, что налоговый режим нужно продлить ещё на три года.

«Мы просим дать предпринимателям отсрочку до 2024 года», - отметила Невидайло.

В Тюменской области по итогам 2019 года открылось около ста компаний. В остальных субъектах УрФО отмечается закрытие юрлиц.

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Ранее отмену ЕНВД поддержал Александр Моор, назвав его «непрозрачным». По мнению омбудсмена, тюменские предприниматели не скрывают с помощью данного налогового режима свои доходы – «для провинции это нормальный, удобный налог».

#Новости#Тюменская область#Бизнес#Александр Мязин#Политика
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