Тюменский омбудсмен рассказала о закрытии 10 тыс. компаний из-за отмены ЕНВД

Данные цифры были озвучены на встрече с журналистами. Бизнес-омбудсмен считает, что налоговый режим нужно продлить ещё на три года.
«Мы просим дать предпринимателям отсрочку до 2024 года», - отметила Невидайло.
В Тюменской области по итогам 2019 года открылось около ста компаний. В остальных субъектах УрФО отмечается закрытие юрлиц.
Ранее отмену ЕНВД поддержал Александр Моор, назвав его «непрозрачным». По мнению омбудсмена, тюменские предприниматели не скрывают с помощью данного налогового режима свои доходы – «для провинции это нормальный, удобный налог».