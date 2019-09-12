Тюменских бизнесменов призывают переходить с ЕНВД на упрощенный налоговый режим

Между тем в Тюменской области до сих пор действует сниженная ставка налога по упрощенной системе налогообложения. Фирмы, перешедшие на данный режим платят 5% из доходов уменьшенных на сумму расходов. В других субъектах РФ данная ставка составляет 15%. Воспользоваться подобными условиями может только малый бизнес.