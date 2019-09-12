Тюменских бизнесменов призывают переходить с ЕНВД на упрощенный налоговый режим

Особенность налога в том, что власти региона сами определяют примерный объем дохода предпринимателей, исходя из количества квадратным метров помещений и другого имущества. Спецрежим позволял экономить на налогах некоторым из них. Более того, им придется увеличить затраты на обработку документации.
Между тем в Тюменской области до сих пор действует сниженная ставка налога по упрощенной системе налогообложения. Фирмы, перешедшие на данный режим платят 5% из доходов уменьшенных на сумму расходов. В других субъектах РФ данная ставка составляет 15%. Воспользоваться подобными условиями может только малый бизнес.
По данным URA.RU, ЕНВД — это «самый непрозрачный из оставшихся налоговых режимов».