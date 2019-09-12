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Тюменских бизнесменов призывают переходить с ЕНВД на упрощенный налоговый режим

12 сентября 2019, 12:24
Фото: ВКонтакте
Тюменские бизнесмены переживают из-за отмены ЕНВД и повышения налоговой нагрузки. Изменения произойдут в 2021 году.
Сюжет
Тюмень

Особенность налога в том, что власти региона сами определяют примерный объем дохода предпринимателей, исходя из количества квадратным метров помещений и другого имущества. Спецрежим позволял экономить на налогах некоторым из них. Более того, им придется увеличить затраты на обработку документации.

Между тем в Тюменской области до сих пор действует сниженная ставка налога по упрощенной системе налогообложения. Фирмы, перешедшие на данный режим платят 5% из доходов уменьшенных на сумму расходов. В других субъектах РФ данная ставка составляет 15%. Воспользоваться подобными условиями может только малый бизнес.

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По данным URA.RU, ЕНВД — это «самый непрозрачный из оставшихся налоговых режимов».

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#Новости#Налоги#Бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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