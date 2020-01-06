Очереди на горки в Боровом не снижаются

Здесь расположены 20 горок, но основным спросом пользуются 4 из них. На самые большие из них очередь по 20-25 минут. Очевидцы отмечают, что в дневное время тут народу ещё больше. Над карьером натянут трос, по которому тоже можно скатиться. Для самых маленьких организованы карусели на ватрушках.