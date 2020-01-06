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Очереди на горки в Боровом не снижаются

6 января 2020, 06:03
Фото: Вслух.ру
Новый год
В новогодние праздники тюменцы едут отдыхать за город. На базе отдыха «Боровое» большим успехом пользуются горки, сообщает Вслух.ру.

На 5 января здесь уже нет больших дорожных заторов. Рядом с поворотом на базу отдыха дежурил экипаж ДПС. Около шлагбаума можно сразу заплатить за билет – 150 рублей. У горок можно взять ледянку на прокат.

Здесь расположены 20 горок, но основным спросом пользуются 4 из них. На самые большие из них очередь по 20-25 минут. Очевидцы отмечают, что в дневное время тут народу ещё больше. Над карьером натянут трос, по которому тоже можно скатиться. Для самых маленьких организованы карусели на ватрушках.

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«На «Боровские горки» следует приезжать с раннего утра», - отмечает Наш город.

#Новости#Новый год#Горки зимой#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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