Очереди на горки в Боровом не снижаются

На 5 января здесь уже нет больших дорожных заторов. Рядом с поворотом на базу отдыха дежурил экипаж ДПС. Около шлагбаума можно сразу заплатить за билет – 150 рублей. У горок можно взять ледянку на прокат.
Здесь расположены 20 горок, но основным спросом пользуются 4 из них. На самые большие из них очередь по 20-25 минут. Очевидцы отмечают, что в дневное время тут народу ещё больше. Над карьером натянут трос, по которому тоже можно скатиться. Для самых маленьких организованы карусели на ватрушках.
«На «Боровские горки» следует приезжать с раннего утра», - отмечает Наш город.