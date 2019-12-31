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В Тюмени открыли самую большую горку в городе в районе Мыса

31 декабря 2019, 10:35
Фото: Типичная Тюмень
горки
В Тюмени в районе Мыса открыли самую большую горку в городе. Её высота 8 метров.

Она расположена около ТРЦ «Сити Молл». Тюменцы отмечают, что скорость движения тюбинга при спуске довольно высокая. В день открытия организаторы устроили фейерверк.

«Перепробовала все горки! Большая - круче всех!», - отметила юная жительница областной столицы.

Организаторы мероприятия пояснили, что только на «техническом открытии» побывало около тысячи горожан. Для тюменцев работают горки, каток, лабиринт. Очень скоро поставят ледяной чум.

Под Новый год в Тюмени потеплеет на 20 градусов и пойдет снег
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Стоит отметить, что под новый год в Тюмени ожидается снег и до – 10 градусов. Начало января в областной столице будет достаточно теплым.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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