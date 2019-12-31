Под Новый год в Тюмени потеплеет на 20 градусов и пойдет снег

В 02:00 в областной столице ожидается – 28, но южный ветер принесёт с собой более теплый воздух. К середине дня в городе будет пасмурно, температура поднимется до – 17. В 23:00 ветер усилится до 10 метров в секунду и пойдёт снег. Синоптики ожидают до 1 мм осадков, это вызовет затруднения на дорогах. Влажность воздуха понизится до 79%.