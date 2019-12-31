nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Новый год в Тюмени потеплеет на 20 градусов и пойдет снег

30 декабря 2019, 23:00
Фото: pixabay.com
Под Новый год в Тюмени потеплеет на 20 градусов и пойдет снег
В Тюмени 31 декабря ожидается потепление сразу на 20 градусов. В новогоднюю ночь синоптики ожидают – 9 градусов и снегопад.
Сюжет
Тюмень

В 02:00 в областной столице ожидается – 28, но южный ветер принесёт с собой более теплый воздух. К середине дня в городе будет пасмурно, температура поднимется до – 17. В 23:00 ветер усилится до 10 метров в секунду и пойдёт снег. Синоптики ожидают до 1 мм осадков, это вызовет затруднения на дорогах. Влажность воздуха понизится до 79%.

До конца недели в Тюмени ожидается снег, и до – 12 градусов. Атмосферное давление будет пониженным. Синоптики ожидают, что январь будет для тюменцев относительно теплым.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25