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На трассе Тюмень — Омск загорелся легковой автомобиль

6 января 2020, 07:55
Фото: АВТО Тюмень ДТП
ДТП
На трассе Тюмень — Омск 5 января вспыхнул автомобиль Toyota Caldina, сообщает МЧС Тюменской области.

Инцидент произошел на 83-м километре автодороги. Водитель легковушки успел выбраться из транспортного средства. В пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации.

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«Сообщение о пожаре поступило в 18:20. В 18:34 возгорание было ликвидировано», - отметили спасатели.

В Тюмени 30 декабря загорелся Peugeot. Очевидцы утверждают, что хозяин машины и другие автомобилисты пытались сбить пламя, но у них ничего не вышло. За месяц в областной столице отмечено шесть подобных инцидентов. Пострадавших нет.

#Новости#Пожары#Федеральная трасса#Александр Мязин#Происшествия
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