На трассе Тюмень — Омск загорелся легковой автомобиль

Инцидент произошел на 83-м километре автодороги. Водитель легковушки успел выбраться из транспортного средства. В пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего – нарушение правил эксплуатации.
«Сообщение о пожаре поступило в 18:20. В 18:34 возгорание было ликвидировано», - отметили спасатели.
В Тюмени 30 декабря загорелся Peugeot. Очевидцы утверждают, что хозяин машины и другие автомобилисты пытались сбить пламя, но у них ничего не вышло. За месяц в областной столице отмечено шесть подобных инцидентов. Пострадавших нет.