На трассе Тюмень — Омск загорелся легковой автомобиль

В Тюмени 30 декабря загорелся Peugeot. Очевидцы утверждают, что хозяин машины и другие автомобилисты пытались сбить пламя, но у них ничего не вышло. За месяц в областной столице отмечено шесть подобных инцидентов. Пострадавших нет.