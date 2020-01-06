Из-за ДТП с автобусом из Таджикистана под Тобольском погибло два человека

Столкновение произошло на 266-м километре трассы в Тобольском районе. В этот момент автобус пытался развернуться. Известно, что около 30 пассажиров ехали из Таджикистана в Сургут.
«В аварии погибли водитель и пассажир Isuzu, их личности в настоящее время устанавливаются», - отмечают в ГИБДД Тюменской области.
На месте ДТП работают инспекторы и спасатели. Им предстоит выяснить все подробности аварии. Обеспечивается беспрепятственный проезд машин по федеральной автодороге.
Под Тюменью 5 января разбилась семья. Они ехали из Магнитогорска в Сургут. Скорость автомобиля в момент столкновения достигла 150 км/час.