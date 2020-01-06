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Из-за ДТП с автобусом из Таджикистана под Тобольском погибло два человека

6 января 2020, 07:32
Фото: АВТО Тюмень ДТП
ДТП
На федеральной дороге Тюмень — Ханты-Мансийск 6 января произошло очередное смертельное ДТП. Грузовик Isuzu столкнулся с автобусом, сообщает ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Столкновение произошло на 266-м километре трассы в Тобольском районе. В этот момент автобус пытался развернуться. Известно, что около 30 пассажиров ехали из Таджикистана в Сургут.

«В аварии погибли водитель и пассажир Isuzu, их личности в настоящее время устанавливаются», - отмечают в ГИБДД Тюменской области.

На месте ДТП работают инспекторы и спасатели. Им предстоит выяснить все подробности аварии. Обеспечивается беспрепятственный проезд машин по федеральной автодороге.

Погибшие в ДТП под Тюменью ехали из Магнитогорска в Сургут
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Под Тюменью 5 января разбилась семья. Они ехали из Магнитогорска в Сургут. Скорость автомобиля в момент столкновения достигла 150 км/час.

#Новости#ГИБДД#Жертвы ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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