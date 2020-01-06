Главы «тюменской матрешки» сбавили свои позиции в рейтинге губернаторов

На прошлых выборах за главу Курганской области проголосовали 80% респондентов. Между тем, его рейтинг снижается четвертый месяц подряд, сейчас он на 47 месте в рейтинге губернаторов.
Глава Пермского края сбавил одну позицию в рейтинге АПЭК - снижение с 48 до 49 места.
На один пункт понизился рейтинг губернатора ХМАО, она занимает 11 место в рейтинге глав регионов. Дмитрий Артюхов (ЯНАО) сбавил две позиции. У Александра Мора пятое место.
Рейтинг АПЭК составляется экспертами в Москве, организация основана в 2004 году. Основная деятельность заключается в развитии общественных коммуникаций и медиа-проектов.