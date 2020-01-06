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Главы «тюменской матрешки» сбавили свои позиции в рейтинге губернаторов

6 января 2020, 04:16
Фото: 1Mi
политика
В обновлённом рейтинге АПЭК сразу два губернатора серьезно ослабили свои позиции. Аутсайдеры - Максим Решетников и Вадим Шумков.
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ЯНАО

На прошлых выборах за главу Курганской области проголосовали 80% респондентов. Между тем, его рейтинг снижается четвертый месяц подряд, сейчас он на 47 месте в рейтинге губернаторов.

Глава Пермского края сбавил одну позицию в рейтинге АПЭК - снижение с 48 до 49 места.

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На один пункт понизился рейтинг губернатора ХМАО, она занимает 11 место в рейтинге глав регионов. Дмитрий Артюхов (ЯНАО) сбавил две позиции. У Александра Мора пятое место.

Рейтинг АПЭК составляется экспертами в Москве, организация основана в 2004 году. Основная деятельность заключается в развитии общественных коммуникаций и медиа-проектов.

#Новости#ЯНАО#ХМАО#Тюменская область#Политика#Александр Мязин
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