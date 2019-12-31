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Тюменский ледяной городок с рыбой стал первым в рейтинге самых странных украшений

31 декабря 2019, 11:09
Фото: ЧС Тюмень
рыба
Ледяной городок с замороженной рыбой стал одним из самых странных сооружений для празднования нового года по версии Lenta.ru.

Информационный портал составил список необычных украшений городов на Новый год. Тюменский ледяной городок на Цветном бульваре занял первое место и уверенно обошел всех конкурентов.

«Местные жители не обрадовались жуткому зрелищу. Замерзшие «украшения» пообещали убрать», - отметили журналисты портала.

Позади тюменцев оказались две пиксельные ёлки из Башкирии стоимостью 115 млн рублей. Перед новым годом они сломались, «настроение испортили».

А в Санкт-Петербурге, около знаменитого Исаакиевского собора поставили елку, которую оградили металлическим забором.

#Новости#Рейтинги#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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