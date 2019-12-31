Тюменский ледяной городок с рыбой стал первым в рейтинге самых странных украшений

Информационный портал составил список необычных украшений городов на Новый год. Тюменский ледяной городок на Цветном бульваре занял первое место и уверенно обошел всех конкурентов.
«Местные жители не обрадовались жуткому зрелищу. Замерзшие «украшения» пообещали убрать», - отметили журналисты портала.
Позади тюменцев оказались две пиксельные ёлки из Башкирии стоимостью 115 млн рублей. Перед новым годом они сломались, «настроение испортили».
А в Санкт-Петербурге, около знаменитого Исаакиевского собора поставили елку, которую оградили металлическим забором.