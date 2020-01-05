Тюменцев просят правильно одеваться в холодную погоду

Специалисты отмечают, что также важно, чтобы ноги всегда были сухие. Если они потеют, то лучше надеть шерстяные носки, которые будут впитывать влагу. В сильно холодную погоду шею, руки и лицо тоже лучше закрывать, надевая теплый шарф и варежки. А вот различные украшения кольца и браслеты лучше наоборот снимать, так как они могут привести к холодным травмам.