Тюменцев просят правильно одеваться в холодную погоду

«В сильный мороз рекомендуется надевать вещи свободного кроя, а лучше несколько слоев одежды. Воздух, который остается между ними дает дополнительное тепло и защищает организм от переохлаждения», пишет Мегатюмень с ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Специалисты отмечают, что также важно, чтобы ноги всегда были сухие. Если они потеют, то лучше надеть шерстяные носки, которые будут впитывать влагу. В сильно холодную погоду шею, руки и лицо тоже лучше закрывать, надевая теплый шарф и варежки. А вот различные украшения кольца и браслеты лучше наоборот снимать, так как они могут привести к холодным травмам.
Не менее важно плотно поесть перед выходом и попить горячий чай, так как организм будет затрачивать дополнительную энергию на то, чтобы согреться. Детям в холодную погоду нужно каждые 15-20 минут заходить в теплое помещение, чтобы они могли согреться.
Также специалисты отмечают, что в холодную погоду важно не выходить на улицу в нетрезвом состоянии, так как опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, расширяются периферические кровеносные сосуды, и человек ошибочно принимает это как тепло, растекающееся по организму. Что может незаметно привести к обморожению.