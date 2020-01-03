Тюменцы нашли мертвого попугая, который замерз в клетке на улице

«Самого бы посадить в клетке на улицу... Поднялась же рука у кого-то, ну отдали бы хоть кому-то тогда», - отметили подписчики тюменского паблика.
Горожане отнеслись к произошедшему негативно. «От попугая гораздо меньше проблем, а если спать мешает, можно просто накрыть клетку и он молчит». Тюменцы полагают, что попугая могли забрать соседи, если бы хозяева потратили время на обход квартир и близлежащих домов.
В ноябре неизвестные оставили в клетках на морозе около 28 котов. Животных спасла женщина из Сургута, которая сообщила о произошедшем в полицию.