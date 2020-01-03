Тюменцы нашли мертвого попугая, который замерз в клетке на улице

Горожане отнеслись к произошедшему негативно. «От попугая гораздо меньше проблем, а если спать мешает, можно просто накрыть клетку и он молчит». Тюменцы полагают, что попугая могли забрать соседи, если бы хозяева потратили время на обход квартир и близлежащих домов.