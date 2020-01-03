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Тюменцы нашли мертвого попугая, который замерз в клетке на улице

3 января 2020, 05:01
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы нашли мертвого попугая, который замерз в клетке на улице
Тюменцы второго января обнаружили мёртвого попугая. Птицу оставили на морозе в клетке, он замёрз, сообщает ЧС Тюмень.
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Тюмень

«Самого бы посадить в клетке на улицу... Поднялась же рука у кого-то, ну отдали бы хоть кому-то тогда», - отметили подписчики тюменского паблика.

Горожане отнеслись к произошедшему негативно. «От попугая гораздо меньше проблем, а если спать мешает, можно просто накрыть клетку и он молчит». Тюменцы полагают, что попугая могли забрать соседи, если бы хозяева потратили время на обход квартир и близлежащих домов.

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В ноябре неизвестные оставили в клетках на морозе около 28 котов. Животных спасла женщина из Сургута, которая сообщила о произошедшем в полицию.

#Новости#Животные#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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