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Тюменских детей из малообеспеченных семей соберут на рождественской елке

5 января 2020, 05:50
Фото: 1Mi
Для тюменских детей организуют елку на Рождество
В канун Рождества, 6 января, в областном центре состоится благотворительная елка «Свет рождественской звезды», пишет Мегатюмень.

В рамках мероприятия педагоги детско-юношеского центра «Фортуна» поздравят ребятишек из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются здесь. Всего на праздник придет 40 ребят.

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«Эта праздничная елка проводится уже восьмой год подряд. Педагоги самостоятельно пишут сценарий праздника, закупают конфеты, формируют подарки», сообщает Мегатюмень с ссылкой на методиста ДЮЦ «Фортуна» Марину Жданову.

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Участников ждет театрализованное представление, а также веселые рождественские и новогодние игры и конкурсы.

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