Тюменских детей из малообеспеченных семей соберут на рождественской елке

В рамках мероприятия педагоги детско-юношеского центра «Фортуна» поздравят ребятишек из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются здесь. Всего на праздник придет 40 ребят.
«Эта праздничная елка проводится уже восьмой год подряд. Педагоги самостоятельно пишут сценарий праздника, закупают конфеты, формируют подарки», сообщает Мегатюмень с ссылкой на методиста ДЮЦ «Фортуна» Марину Жданову.
Участников ждет театрализованное представление, а также веселые рождественские и новогодние игры и конкурсы.