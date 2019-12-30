Тюменцам в праздники разрешат парковаться бесплатно

«Тюменцы в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января включительно, смогут бесплатно пользоваться парковками. Разумеется, в дни бесплатной парковки нельзя занимать места для инвалидов», - рассказали в мэрии.
В Тюмени платные парковки действуют на ул. Первомайской, 20, по нечетной стороне ул. Герцена от ул. Первомайской до ул. Дзержинского, на ул. Герцена, 55, на набережной реки Туры (ул. Республики, 1).
Администрация напомнила, что парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта. Дорожники попросили быть внимательными к дорожным знакам и соблюдать плавила пользования парковками.
По информации МКУ «Тюменьгортранс», в январе проведут наладку новых паркоматов на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев. Этими парковками можно будет воспользоваться бесплатно и после окончания новогодних каникул. В то же время запустят тестирование мобильного приложения.
«С 9 января парковки на набережной (ул. Республики,1), по ул. Герцена и ул. Первомайской будут работать в обычном платном режиме», - напомнили в мэрии.
С полным перечнем парковок в Тюмени можно ознакомиться на сайте https://tmn-parking.ru.