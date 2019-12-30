Тюменцам в праздники разрешат парковаться бесплатно

По информации МКУ «Тюменьгортранс», в январе проведут наладку новых паркоматов на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев. Этими парковками можно будет воспользоваться бесплатно и после окончания новогодних каникул. В то же время запустят тестирование мобильного приложения.