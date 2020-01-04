В Тобольске невнимательная покупательница лишилась телефона

«Вчера, находясь в одном из торгово-развлекательных центров Тобольска, 31-летний мужчина обратил внимание на оставленный на стойке кассы сотовый телефон. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки гаджета, злоумышленник похитил телефон и покинул торговый центр», — говорится в сообщении.
Ущерб оценили в 12 тыс. рублей.
Женщина обратилась в полицию, и сотрудники патрульно-постовой службы по приметам нашли подозреваемого. Им оказался уже имевший судимость местный житель. При обыске у него нашли украденный телефон.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.