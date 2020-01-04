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В Тобольске невнимательная покупательница лишилась телефона

4 января 2020, 07:55
Фото: pixabay.com
В Тобольске невнимательная покупательница лишилась телефона
Полиция задержала подозреваемого в краже мобильного телефона у посетительницы торгового центра, сообщили в УМВД по Тюменской области.
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Полиция

«Вчера, находясь в одном из торгово-развлекательных центров Тобольска, 31-летний мужчина обратил внимание на оставленный на стойке кассы сотовый телефон. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки гаджета, злоумышленник похитил телефон и покинул торговый центр», — говорится в сообщении.

Ущерб оценили в 12 тыс. рублей.

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Женщина обратилась в полицию, и сотрудники патрульно-постовой службы по приметам нашли подозреваемого. Им оказался уже имевший судимость местный житель. При обыске у него нашли украденный телефон.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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