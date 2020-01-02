Тюменская компания выиграла аукцион, назвав цену выше конкурента

Выиграла госконтракт в очередной раз местная компания «Промедиа», несмотря на то, что ее цена обслуживания была немного выше, чем у конкурента.
«Согласно протоколу аукциона, «Промедиа» предложила цену в 492,5 тыс. руб. Второй участник торгов ИП Александр Хохлов из Санкт-Петербурга назвал цену в 470,5 тыс. руб. Однако, впоследствии выяснилось, что Александр Хохлов включен в реестр недобросовестных поставщиков, поэтому контракт был снова заключен с тюменской компанией», сообщает Ura.ru.
У журналистов «Ura.ru» возник вопрос, как недобросовестный поставщик изначально был допущен до аукциона. Запрос с просьбой объяснить данную ситуацию они направили ведомство.
К сведению, компания «Промедиа» уже в пятый раз выигрывает обслуживание данного госконтракта.