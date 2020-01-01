В новогоднюю ночь фейерверк попал в толпу тюменцев

Ночью, когда все горожане радостно встречали новый год, на одной из площадок произошло ЧП. Там фейерверк попал в толпу людей.
«К счастью, никто из людей не пострадал», — пишет автор поста.
Видеозапись, на которой запечатлен момент случившегося, пользователь выложил в сеть.
Кроме того, как сообщает 72.ru с ссылкой на департамент здравоохранения, за всю прошедшую новогоднюю ночь в областном центре не было зарегистрировано ни одного обращения пострадавших во время запусков фейерверков или открытия шампанского.