Тюменские медики поделились секретами правильного застолья

Врачи признали, что новогодний стол и правильное питание — это несовместимые понятия. Но есть несколько правил, которые помогут пройти через череду праздничных застолий без проблем со здоровьем.
«В первую очередь, нужно избегать переедания. Попробуйте для начала заменить майонезы на «правильные жиры» — оливковое или растительное масло, добавить больше овощей и фруктов. Необходимо также следить за размером порций и сократить количество быстрых углеводов — всевозможных пирожных и тортов», — рассказала врач- ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Олеся Триодина.
Нелишним будет и ограничить потребление алкогольных напитков. Ни в коем случае не стоит выпивать натощак.
Врач посоветовала внимательно отнестись к тому, что едят дети. По ее словам, важно соблюдать режим питания и на каникулах, то есть у ребенка должны быть завтрак, обед и ужин. Сладости лучше ограничить до двух конфет в день.
Тюменцам посоветовали не хранить долго готовые блюда и внимательно проверять сроки годности купленных в магазине продуктов.
После застолья она посоветовала прогуляться на свежем воздухе или пробежаться на лыжах, коньках. А после новогодних застолий лучше не просто вернуться к привычному рациону питания, а устроить разгрузочные дни.