Тюменские врачи посоветовали не сбивать режим дня на каникулах

Из-за сбившегося режима дня человек в первый рабочий день может чувствовать апатию. Особенно этому подвержены дети. Медики рекомендуют отступить от привычного распорядка дня только один раз — в новогоднюю ночь. 1 января лучше вернуться к привычному ритму: ложиться и спать следует в одно время.