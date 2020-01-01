Тюменские врачи посоветовали не сбивать режим дня на каникулах

«Режим дня выстроен в соответствии с биоритмом человека, его внутренними часами. Если человек живет в рамках своего биоритма, то он бодр, готов к работе. Ритм нарушается — теряется не только работоспособность, но и само здоровье», — рассказала тюменский терапевт Светлана Мамедова.
Из-за сбившегося режима дня человек в первый рабочий день может чувствовать апатию. Особенно этому подвержены дети. Медики рекомендуют отступить от привычного распорядка дня только один раз — в новогоднюю ночь. 1 января лучше вернуться к привычному ритму: ложиться и спать следует в одно время.
«Если в семье есть дети дошкольного возраста, то родители в новогодние каникулы не должны пренебрегать дневным сном, если, конечно, они хотят здоровья своему малышу. Если лишить их этого режимного элемента, взрослые неизбежно столкнутся с детскими истериками и непослушанием», — добавила врач.
Минимальное время для ночного сна — восемь часов. Чтобы вечером засыпать без проблем, лучше не пользоваться гаджетами. Вместо мультфильмов или соцсетей медики рекомендуют прогулки по свежему воздуху.