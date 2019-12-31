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В интернете появилось видео взрыва газа на улице Шарова в Тюмени

31 декабря 2019, 04:22
Фото: Следственное управление СК по Тюменской области
В интернете появилось видео взрыва на улице Шарова в Тюмени
В сети появилось видео того, как в жилом доме по улице Шарова в Тюмени взорвался газ. Первым запись заметил портал 72.RU.
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Тюмень

Инцидент снят с двух разных точек: внутри здания и снаружи. На кадрах видно, что было два взрыва: первый более слабый и мощный второй. От первого в здании выбило окна и слетели двери. Второй взрыв был разрушительным, разметал внутреннюю отделку коридора. После второго взрыва начался пожар.

На кадрах, записанных с улицы, видно, что у подъезда стоят люди. После первого взрыва кто-то падает, кто-то бежит прочь.

В Тюмени скончался еще один пострадавший при взрыве газа в жилом доме
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Взрыв газа в жилом доме по улице Павла Шарова произошел 7 декабря. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Работник газовой службы умер на месте, тюменец, который заметил запах газа и вызвал специалиста, скончался от ожогов в больнице. Губернатор Тюменской области Александ Моор распорядился выплатить семьям погибших и пострадавшим компенсации.

Семье погибшего на Шарова специалиста газовой службы помогут материально
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Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ТДСК заявили, что причиной взрыва стала поврежденная газовая труба: работник «Сибагроинтер» задел ее, когда прокладывал кабель.

По данным ТДСК, ущерб от взрыва составил около 10 млн рублей. В здании провели ремонт.

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