В интернете появилось видео взрыва газа на улице Шарова в Тюмени

Инцидент снят с двух разных точек: внутри здания и снаружи. На кадрах видно, что было два взрыва: первый более слабый и мощный второй. От первого в здании выбило окна и слетели двери. Второй взрыв был разрушительным, разметал внутреннюю отделку коридора. После второго взрыва начался пожар.