В интернете появилось видео взрыва газа на улице Шарова в Тюмени

Инцидент снят с двух разных точек: внутри здания и снаружи. На кадрах видно, что было два взрыва: первый более слабый и мощный второй. От первого в здании выбило окна и слетели двери. Второй взрыв был разрушительным, разметал внутреннюю отделку коридора. После второго взрыва начался пожар.
На кадрах, записанных с улицы, видно, что у подъезда стоят люди. После первого взрыва кто-то падает, кто-то бежит прочь.
Взрыв газа в жилом доме по улице Павла Шарова произошел 7 декабря. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Работник газовой службы умер на месте, тюменец, который заметил запах газа и вызвал специалиста, скончался от ожогов в больнице. Губернатор Тюменской области Александ Моор распорядился выплатить семьям погибших и пострадавшим компенсации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ТДСК заявили, что причиной взрыва стала поврежденная газовая труба: работник «Сибагроинтер» задел ее, когда прокладывал кабель.
По данным ТДСК, ущерб от взрыва составил около 10 млн рублей. В здании провели ремонт.