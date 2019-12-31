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В ХМАО автобус с вахтовиками наехал на грузовик

31 декабря 2019, 08:25
Фото: Наш город / 1Mi
В ХМАО автобус с вахтовиками наехал на грузовик
Автобус с рабочими наехал на грузовик с прицепом на 17-м километре автодороги Лянтор – Нижнесортымский, передает Megatyumen со ссылкой на МЧС. Ранены 13 человек.
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ХМАО

«По последней информации, пострадали 13 человек, из них двое отправлены на амбулаторное лечение и отпущены домой, двое тяжелых пострадавших, у остальных — легкие и средние травмы, они находятся в Лянторской городской больнице», — рассказали в ведомстве.

По сведениям издания, получивших тяжелые травмы пассажиров доставили в Сургутскую травматологическую больницу на вертолете Центра медицины катастроф.

Авария произошла вечером 30 декабря. По предварительной информации, водитель автобуса «Кароса» столкнулся с ехавшим перед ним грузовиком «Кировец» с прицепом. В автобусе находились рабочие.

Окружная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Сотрудники оценят, как сработали службы, отвечающие за безопасность дорожного движения и содержание дороги.

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