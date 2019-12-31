Девочка из Тюмени получила подарок с кремлевской «Елки желаний»

Дарья Щученко давно мечтала о белом айфоне. Она получила гаджет из рук замгубернатора, главы представительства правительства Тюменской области в органах госвласти Эдуарда Бакиева. Сейчас девочка проходит лечение в столичной больнице в связи с онкологией.