Девочка из Тюмени получила подарок с кремлевской «Елки желаний»

Дарья Щученко давно мечтала о белом айфоне. Она получила гаджет из рук замгубернатора, главы представительства правительства Тюменской области в органах госвласти Эдуарда Бакиева. Сейчас девочка проходит лечение в столичной больнице в связи с онкологией.
Шестилетний Савелий Фурсов загадал побывать в Олимпийском парке аттракционов в Сочи. Благодаря акции «Елка желаний» он получил сертификат на поездку в 2020 году.
Четырехлетний Михаил Прядко тоже загадал поездку, но на Кремлевскую елку. Дмитрий Токмаков теперь сможет играть на собственном синтезаторе, а Ярослава Никулина — заниматься за световым столом с песком.
Ранее тюменская полиция провела экскурсию для юного Демида, который мечтает стать полицейским. Мальчика прокатили на полицейском автомобиле, показали, как служебная собака выполняет команды. Домой он уехал с сувенирами, сладкими подарками и полицейской формой.