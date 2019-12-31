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Девочка из Тюмени получила подарок с кремлевской «Елки желаний»

31 декабря 2019, 08:51
Фото: pixabay.com
Девочка из Тюмени получила подарок с кремлевской «Елки желаний»
Губернатор Тюменской области Александр Моор исполнил желания пяти юных тюменцев, пишет Megatyumen. Он снял в кремлевской елки пять шаров с новогодними пожеланиями.
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Тюмень

Дарья Щученко давно мечтала о белом айфоне. Она получила гаджет из рук замгубернатора, главы представительства правительства Тюменской области в органах госвласти Эдуарда Бакиева. Сейчас девочка проходит лечение в столичной больнице в связи с онкологией.

Шестилетний Савелий Фурсов загадал побывать в Олимпийском парке аттракционов в Сочи. Благодаря акции «Елка желаний» он получил сертификат на поездку в 2020 году.

Четырехлетний Михаил Прядко тоже загадал поездку, но на Кремлевскую елку. Дмитрий Токмаков теперь сможет играть на собственном синтезаторе, а Ярослава Никулина — заниматься за световым столом с песком.

Тюменская полиция исполнила желание 4-летнего мальчика, мечтающего стать полицейским
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Ранее тюменская полиция провела экскурсию для юного Демида, который мечтает стать полицейским. Мальчика прокатили на полицейском автомобиле, показали, как служебная собака выполняет команды. Домой он уехал с сувенирами, сладкими подарками и полицейской формой.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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