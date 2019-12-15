Тюменская полиция исполнила желание 4-летнего мальчика, мечтающего стать полицейским

Мальчик по имени Демид мечтает стать полицейским.
«О своей мечте и желании прокатиться в патрульном автомобиле он написал в письме на сайт благотворительного проекта „Елка желаний“», — отмечается в сообщении.
Об этом узнали сотрудники полиции и пригласили тюменца к себе.
Демид увидел, как проходит инструктаж и развод нарядов полиции, ознакомился с устройством современной патрульной машины и посмотрел, как полицейская собака выполняет задания.
Мальчик получил подарки от полицейских и журналистов — книги, атрибуты, сладости и форму сотрудника полиции.