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Тюменская полиция исполнила желание 4-летнего мальчика, мечтающего стать полицейским

15 декабря 2019, 09:48
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменская полиция исполнила мечту 4-летнего мальчика, мечтающего стать поли
На днях тюменская полиция приняла у себя в гостях необычного посетителя, сообщает УМВД по Тюменской области.

Мальчик по имени Демид мечтает стать полицейским.

«О своей мечте и желании прокатиться в патрульном автомобиле он написал в письме на сайт благотворительного проекта „Елка желаний“», — отмечается в сообщении.

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Об этом узнали сотрудники полиции и пригласили тюменца к себе.

Демид увидел, как проходит инструктаж и развод нарядов полиции, ознакомился с устройством современной патрульной машины и посмотрел, как полицейская собака выполняет задания.

Мальчик получил подарки от полицейских и журналистов — книги, атрибуты, сладости и форму сотрудника полиции.

#Новости#Рузиля Райтер#Общество
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