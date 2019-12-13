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В Тюмени спасли детей, забравшихся на подоконник открытого окна

13 декабря 2019, 07:04
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени спасли детей, забравшихся на подоконник открытого окна.
Тюменские полицейские спали двух маленьких детей, забравшихся на подоконник, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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Дети

Накануне в полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что в доме по улице Широтная на подоконнике второго этажа у открытого окна стоят маленькие дети.

«На место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дети находились одни в запертой квартире. Полицейский, оставшийся на улице, контролировал ситуацию и убедил детей закрыть окно. В это же время инспектор по делам несовершеннолетних и полицейские, находясь у двери квартиры, связались с хозяином жилплощади, у которого снимала жилье мать детей. Спустя некоторое время на месте событий появилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что оставила в квартире детей 2 и 4 лет без присмотра, так как ей необходимо было на работу», - рассказали в УВД по Тюменской области.

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В отношении матери составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина отметила, так она поступила впервые.

#Новости#Общество#Происшествия#Дети#УВД#Тюмень#Виктория Ахремчук
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