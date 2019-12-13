В Тюмени спасли детей, забравшихся на подоконник открытого окна.

«На место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дети находились одни в запертой квартире. Полицейский, оставшийся на улице, контролировал ситуацию и убедил детей закрыть окно. В это же время инспектор по делам несовершеннолетних и полицейские, находясь у двери квартиры, связались с хозяином жилплощади, у которого снимала жилье мать детей. Спустя некоторое время на месте событий появилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что оставила в квартире детей 2 и 4 лет без присмотра, так как ей необходимо было на работу», - рассказали в УВД по Тюменской области.