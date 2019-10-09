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В Ишиме молодую девушку наградили за спасение малыша выпавшего с балкона

9 октября 2019, 10:58
Фото: Администрация города Ишима
В Ишиме 7 октября наградили девушку, которая помогла маленькому ребенку. Он выпал из окна третьего этажа на улице Паровозной, 80.
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Дети

Инцидент произошел месяц назад. Анна Титяненко является студенткой, а в Ишим приехала для замены паспорта. Она возвращалась из магазина и заметила, как ребенок выпал из окна балкона. В итоге мальчика удалось поймать, он не пострадал.

По словам девушки, в момент падения у неё промелькнула мысль, что этого нельзя допустить. Когда малыш оказался в руках, Анна испытала чувство облегчения. За последний месяц она несколько раз навещала семью ребенка, который чувствует себя хорошо.

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Стоит отметить, что только в Тюмени каждый год регистрируется 15-20 случаев падения детей из окон. Большинство из них заканчиваются трагедией. Тюменские родители по этому поводу снимали специальные видео по безопасности малышей.

#Новости#Ишим#Спасение#Дети#Александр Мязин#Общество
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