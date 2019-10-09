В Ишиме молодую девушку наградили за спасение малыша выпавшего с балкона

Инцидент произошел месяц назад. Анна Титяненко является студенткой, а в Ишим приехала для замены паспорта. Она возвращалась из магазина и заметила, как ребенок выпал из окна балкона. В итоге мальчика удалось поймать, он не пострадал.
По словам девушки, в момент падения у неё промелькнула мысль, что этого нельзя допустить. Когда малыш оказался в руках, Анна испытала чувство облегчения. За последний месяц она несколько раз навещала семью ребенка, который чувствует себя хорошо.
Стоит отметить, что только в Тюмени каждый год регистрируется 15-20 случаев падения детей из окон. Большинство из них заканчиваются трагедией. Тюменские родители по этому поводу снимали специальные видео по безопасности малышей.