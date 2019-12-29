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Тюменцы несколько часов не могут улететь в Москву и Салехард

29 декабря 2019, 08:38
Фото: «Наш город»
Жители Тюмени не могут улететь более десяти часов в Москву и в Салехард. Информация об этом указана на онлайн табло аэропорта Рощино.
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Тюмень

Изначально самолёт авиакомпании Red Wings Airlines должен был вылететь в Москву в 05:30 утра. Однако, как рассказал один из пассажиров, вылет переносили уже три раза. Судя по табло, теперь полет ориентировочно намечен в 16:00.

Также с семи утра задерживается вылет двух воздушных судов — авиакомпаний «Ямал» и S7. Их расчётное время — 15:30.

«Я вам могу только сказать — тех-причина», — так прокомментировали в аэропорту Рощино корреспонденту «Нашего города» ситуацию, из-за чего задерживают рейс до Москвы.

Там добавили, что в Салехард самолёты не вылетают из-за неблагоприятных метеоусловий.

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