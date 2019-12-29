nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцев предупреждают об усилении активности мошенников перед новым годом

29 декабря 2019, 09:29
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев предупреждают об усилении активности мошенников перед новым годом
Перед новогодними праздниками увеличивается количество мошеннических преступлений, сообщает Тюменская область сегодня. В списке афер находятся гиперссылки, банковские махинации, размен денег и «липовые» фирмы по предоставлению культурно-массовых услуг.

«В Тюменской области были случаи, когда владельцы смартфонов получали ссылки на приложения, при установке которого теряется контроль над интернет-банком», — рассказал правозащитник Антон Макаров.

А клик по ссылке, доставленной по электронной почте или ВКонтакте, чреват взломом пользовательских данных.

В фирмах-однодневках мошенники могут взять с заказчика полную предоплату за услуги аниматоров, а потом не прийти на событие. А могут наоборот прийти и обокрасть.

Сведения о банковской карте злоумышенники стремятся узнать через различные сообщения. Например, о денежных подарках от государства.

«Это могут быть и компенсации за отсутствие больничных, недоплаченную пенсию и неиспользованные льготы», — уточняет СМИ.

Мошенники украли у жительницы Ялуторовска через телефон 250 тыс. рублей
Узнать подробнее

В просьбе о размене денег якобы торговцы, курьеры, социальные работники берут у жертв мелкие деньги, а взамен отдают поддельные купюры.

#Новости#Мошенники#Тюменская область#Новый год#Мошенничество#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25