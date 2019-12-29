Тюменцев предупреждают об усилении активности мошенников перед новым годом

«В Тюменской области были случаи, когда владельцы смартфонов получали ссылки на приложения, при установке которого теряется контроль над интернет-банком», — рассказал правозащитник Антон Макаров.
А клик по ссылке, доставленной по электронной почте или ВКонтакте, чреват взломом пользовательских данных.
В фирмах-однодневках мошенники могут взять с заказчика полную предоплату за услуги аниматоров, а потом не прийти на событие. А могут наоборот прийти и обокрасть.
Сведения о банковской карте злоумышенники стремятся узнать через различные сообщения. Например, о денежных подарках от государства.
«Это могут быть и компенсации за отсутствие больничных, недоплаченную пенсию и неиспользованные льготы», — уточняет СМИ.
В просьбе о размене денег якобы торговцы, курьеры, социальные работники берут у жертв мелкие деньги, а взамен отдают поддельные купюры.