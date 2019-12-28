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Тюменская пенсионерка с высоким давлением прождала скорую помощь 3 часа

28 декабря 2019, 10:41
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская пенсионерка с высоким давлением прождала скорую помощь 3 часа
В Тюмени на вызов к пожилой женщине с острым приступом гипертонии служба скорой помощи приехала только через 3 часа. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» написала жительница дома 171 на улице Широтной.
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Тюмень

Пенсионерка проживает в том же доме. Ночью у нее резко подскочило давление, и она отправилась искать помощи у соседей.

«Бабушка ходила по всем, но никто не вышел», — отмечает в своем сообщении тюменка.

Когда была вызвана неотложка, они прождали ее 2,5 часа.

«Женщина в скорой ответила, что она — не одна, ждите. Что у нее в первый раз что-ли давление? Бригада не стоит на месте», — уточняется далее.

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Пожилой женщине — 83 года, у нее повысилось давление до 218 мм. рт. ст. В итоге скорая приехала на вызов через 3 часа. Сейчас бабушка находится дома. Отмечается, что с ней все в порядке.

#Новости#Скорая помощь#Пожилые люди#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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