Тюменская пенсионерка с высоким давлением прождала скорую помощь 3 часа

Пенсионерка проживает в том же доме. Ночью у нее резко подскочило давление, и она отправилась искать помощи у соседей.
«Бабушка ходила по всем, но никто не вышел», — отмечает в своем сообщении тюменка.
Когда была вызвана неотложка, они прождали ее 2,5 часа.
«Женщина в скорой ответила, что она — не одна, ждите. Что у нее в первый раз что-ли давление? Бригада не стоит на месте», — уточняется далее.
Пожилой женщине — 83 года, у нее повысилось давление до 218 мм. рт. ст. В итоге скорая приехала на вызов через 3 часа. Сейчас бабушка находится дома. Отмечается, что с ней все в порядке.