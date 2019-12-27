Журналисты удивлены выполнением майских указов по зарплатам врачей

В мае 2012 года Владимир Путин издал указ, по которому средняя зарплата врачей в регионе должна превышать среднюю по всем предприятиям региона, как минимум в 2 раза. Росстат сделал сравнение заработной платы медиков с показателем «Среднемесячная начисленная зарплата наёмных работников в организациях, у ИП и физических лиц». Между тем, на сайте есть ещё один показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников».