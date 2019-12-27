Журналисты удивлены выполнением майских указов по зарплатам врачей

В 2018 году Ольга Голодец заявляла, что в стране нет проблем с выполнением майских указов. «Практически везде выполнены эти показатели».
Основной источник статистической информации (Росстат) это подтверждает. Между тем Новые Известия уже ставили под сомнение цифры официальных ведомств.
В мае 2012 года Владимир Путин издал указ, по которому средняя зарплата врачей в регионе должна превышать среднюю по всем предприятиям региона, как минимум в 2 раза. Росстат сделал сравнение заработной платы медиков с показателем «Среднемесячная начисленная зарплата наёмных работников в организациях, у ИП и физических лиц». Между тем, на сайте есть ещё один показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников».
Разница цифр кроется в методике расчёта. Большая часть данных берется из зарплаты по основному месту работы. Но люди могут работать и на других предприятиях по совместительству или в другую смену. Данная подработка Росстатом не учитывается и это снижает целевой уровень повышения зарплат врачам.
«Если Вы получили грант. Или вы взяли договор подряда в своей же организации – вне всего, вне рамок рабочего дня, вне всяких норм. Скажем, на НИР», - отмечает эксперт НИ Яков Миркин.
Иными словам Росстат учитывает все возможные заработки врачей в расчёте средней зарплаты.
«Что касается оценки заработных плат медицинских сотрудников, то здесь статистика не для того, чтобы подогнать данные под майские указы», - отметил аналитик НИ.
Лучшие результаты по зарплатам врачей показали северные регионы. Лидером стал Ненецкий АО, здесь средние выплаты медикам должны быть либо 171 641, либо 163 596 рублей - в зависимости от методики.
В Москве уровень выплат составил 147 тыс., при целевом показателе в 180 718 рублей.
С 6 ноября 2016 года глава Росстата утвердил методику занижающую показатель средней зарплаты. Она противоречит постановлению №2190-р, в котором указано, что при оценке средней зарплаты по региону необходимо учитывать фонд оплаты труда. Ряд экспертов считают, что это было сделано чтобы спасти чиновников от невыполнения указов.
«Думаю, что власти на местах осознали невозможность выполнения майских указов сразу, когда поняли, что федералы на это им денег не дадут. Имеет смысл сравнивать только данные, полученные по одним и тем же методикам», - отметил Дмитрий Милин.
Между тем по итогам 9 месяцев 2019 года в Минэкономразвития заявили о росте доходов населения на 0,2% за год. За сутки до пресс-конференции чиновники заявили об увеличении показателя на 0,8%, а это 3,5 трлн рублей дополнительных доходов.
Чтобы показать разницу, не обязательно увеличивать новый показатель. Можно пересчитать старые данные. В результате Росстат пересмотрел цифры за 2018 год.
Для повышения качества работы Росстата назначили нового главу статистического ведомства – Павла Малкова. Ведомство находится в подчинении Минэкономразвития. За это время был запущен новый сайт, но качество результатов пока не улучшилось.
Получается, что для получения необходимых цифр можно менять руководителей, создавать новые сайты и графики, но толку от официальной статистики не будет до тех пор, пока эта служба не станет по-настоящему независимой от правительства.