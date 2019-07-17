Тюменские врачи выполнили майский указ Путина, работая на 1,5 и 2 ставки

Первую строчку по исполнению майского указа занимает Курганская область, усиленная бывшим заместителем губернатора Тюменской области Вадимом Шумковым. Там теперь зарплата врачей выше средней по региону в 2,06 раза. В Тюменской и Новосибирской областях – в 1,99 раза. Пятерку благополучных субъектов замыкают ЯНАО и Челябинская область. К такому выводу пришли «Новые известия», анализируя ситуацию в здравоохранении России.
Издание также пишет о том, что в Тюменской области нашли способ борьбы с «лишними» расходами на зарплаты. Врачей вынудили примерять на себя роль сотрудников колл-центра. Участковым врачам приходится обзванивать людей, приглашая их на диспансеризацию, а если этот план не будет сделан – срежут стимулирующие, которые могут составлять до половины зарплаты.
Что касается высокой зарплаты врачей, а она составляет сейчас в среднем в Тюмени 90 тысяч рублей, то заслуга здесь не столько местного депздрава, сколько большое количество нагрузки на докторов.
«Вот я работаю в трех местах, а не просто на ставку в одном медучреждении. И средняя зарплата высчитывается исходя из этого. Если бы человек работал на одну ставку и получал в два раза большую зарплату, чем средняя по региону, то было бы хорошо. Да, действительно врачи сейчас хорошо получают, но это с учетом, что доктор берет в неделю по пять дежурств в стационаре. Не редкость, когда доктора вынуждены работать на две ставки, быть совместителями. Или взять мою знакомую невропатолога, которая работала на 1,5 ставки и сейчас уволилась, потому что она не могла полноценно отдыхать, потеряла сон из-за нагрузок на работе. Они же отчитываются по средней зарплате совокупной и по зарплате на ставку», - рассказал «Нашему городу» врач Алексей Н.