Тюменские врачи выполнили майский указ Путина, работая на 1,5 и 2 ставки

«Вот я работаю в трех местах, а не просто на ставку в одном медучреждении. И средняя зарплата высчитывается исходя из этого. Если бы человек работал на одну ставку и получал в два раза большую зарплату, чем средняя по региону, то было бы хорошо. Да, действительно врачи сейчас хорошо получают, но это с учетом, что доктор берет в неделю по пять дежурств в стационаре. Не редкость, когда доктора вынуждены работать на две ставки, быть совместителями. Или взять мою знакомую невропатолога, которая работала на 1,5 ставки и сейчас уволилась, потому что она не могла полноценно отдыхать, потеряла сон из-за нагрузок на работе. Они же отчитываются по средней зарплате совокупной и по зарплате на ставку», - рассказал «Нашему городу» врач Алексей Н.