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Тюменские врачи выполнили майский указ Путина, работая на 1,5 и 2 ставки

17 июля 2019, 12:06
Фото: «Наш город»
Майский указ президента России говорит о том, что врачи должны получать в два раза больше средней суммы по региону, а средний медицинский персонал – не меньше средней по региону. С этой задачей на сто процентов среди областей Урала и Западной Сибири справилась только Курганская область.
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Путин

Первую строчку по исполнению майского указа занимает Курганская область, усиленная бывшим заместителем губернатора Тюменской области Вадимом Шумковым. Там теперь зарплата врачей выше средней по региону в 2,06 раза. В Тюменской и Новосибирской областях – в 1,99 раза. Пятерку благополучных субъектов замыкают ЯНАО и Челябинская область. К такому выводу пришли «Новые известия», анализируя ситуацию в здравоохранении России.

Издание также пишет о том, что в Тюменской области нашли способ борьбы с «лишними» расходами на зарплаты. Врачей вынудили примерять на себя роль сотрудников колл-центра. Участковым врачам приходится обзванивать людей, приглашая их на диспансеризацию, а если этот план не будет сделан – срежут стимулирующие, которые могут составлять до половины зарплаты.

Что касается высокой зарплаты врачей, а она составляет сейчас в среднем в Тюмени 90 тысяч рублей, то заслуга здесь не столько местного депздрава, сколько большое количество нагрузки на докторов.

«Вот я работаю в трех местах, а не просто на ставку в одном медучреждении. И средняя зарплата высчитывается исходя из этого. Если бы человек работал на одну ставку и получал в два раза большую зарплату, чем средняя по региону, то было бы хорошо. Да, действительно врачи сейчас хорошо получают, но это с учетом, что доктор берет в неделю по пять дежурств в стационаре. Не редкость, когда доктора вынуждены работать на две ставки, быть совместителями. Или взять мою знакомую невропатолога, которая работала на 1,5 ставки и сейчас уволилась, потому что она не могла полноценно отдыхать, потеряла сон из-за нагрузок на работе. Они же отчитываются по средней зарплате совокупной и по зарплате на ставку», - рассказал «Нашему городу» врач Алексей Н.

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