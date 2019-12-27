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Госдума РФ может запретить чиновникам делать отписки по жалобам граждан

27 декабря 2019, 13:16
Фото: flickr.com
Общественники из движения «Гражданская солидарность» направили Госдуме РФ предложение запретить чиновникам пересылать обращения граждан, а также направлять данные о заявителе нижестоящим инстанциям.

Председатель движения Георгий Федоров рассказал, что госорганы имеют право пересылать обращения граждан структурам, которые могут помочь в решении проблемы, озвученной в жалобе. Однако в большинстве случаев такие обращения «отфутболиваются». Об этом сообщает news.ru.

Часто бывает, что граждане, которые подали жалобу, сталкиваются с еще большими проблемами. Например, директор узнает, родители какого школьника пожаловались на несправедливость в учебном заведении, и устроит неприятные «последствия» для этого ученика. Ситуация изменится, когда в законодательство будут внесены поправки, запрещающие пересылать обращения и данные о заявителе.

По словам Федорова, в ответ на жалобы граждан чиновники направляют им формальные отписки. Это является оскорблением заявителя и нарушением его прав на защиту своих интересов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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