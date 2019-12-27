Госдума РФ может запретить чиновникам делать отписки по жалобам граждан

Часто бывает, что граждане, которые подали жалобу, сталкиваются с еще большими проблемами. Например, директор узнает, родители какого школьника пожаловались на несправедливость в учебном заведении, и устроит неприятные «последствия» для этого ученика. Ситуация изменится, когда в законодательство будут внесены поправки, запрещающие пересылать обращения и данные о заявителе.