Госдума РФ может запретить чиновникам делать отписки по жалобам граждан

Председатель движения Георгий Федоров рассказал, что госорганы имеют право пересылать обращения граждан структурам, которые могут помочь в решении проблемы, озвученной в жалобе. Однако в большинстве случаев такие обращения «отфутболиваются». Об этом сообщает news.ru.
Часто бывает, что граждане, которые подали жалобу, сталкиваются с еще большими проблемами. Например, директор узнает, родители какого школьника пожаловались на несправедливость в учебном заведении, и устроит неприятные «последствия» для этого ученика. Ситуация изменится, когда в законодательство будут внесены поправки, запрещающие пересылать обращения и данные о заявителе.
По словам Федорова, в ответ на жалобы граждан чиновники направляют им формальные отписки. Это является оскорблением заявителя и нарушением его прав на защиту своих интересов.