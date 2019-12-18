В Тобольске дорабатывают проект будущего аэропорта

Сейчас в Тобольске занимаются строительством взлетно-посадочной полосы будущей воздушной гавани. Первые полеты в тестовом режиме могут состояться в начале 2020 года, а регулярные авиаперелеты начнутся в 2021 году, когда будет введен в эксплуатацию аэровокзал.