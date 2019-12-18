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В Тобольске дорабатывают проект будущего аэропорта

18 декабря 2019, 07:24
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске дорабатывают проект будущего аэропорта
В Тобольске несколько месяцев не могут определить концепцию аэропорта, сообщает Федерал- Пресс.

Проект будущего аэровокзала планировалось представить общественности в начале осени, но по неопределенным причинам работы затянулись.

В ноябре тобольский СИБУР пригласил специалистов российского аэропортового холдинга «Аэропорты регионов». Оператор должен был предложить решения по оптимизации проекта, воплотить их и организовать запуск работы аэровокзала.

Стало известно, что консультантами были пересмотрены пропускная способность объекта и его функциональные качества.

«Дизайн-проект здания находится на стадии разработки. Как только он будет принят, его представят широкой общественности», — пояснили в пресс-службе тобольских предприятий «СИБУР».

Регулярные рейсы в тобольском аэропорту планируют открыть в 2021 году
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Сейчас в Тобольске занимаются строительством взлетно-посадочной полосы будущей воздушной гавани. Первые полеты в тестовом режиме могут состояться в начале 2020 года, а регулярные авиаперелеты начнутся в 2021 году, когда будет введен в эксплуатацию аэровокзал.

#Новости#Тюменская область#СИБУР#Тобольск#Аэропорты#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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