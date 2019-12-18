В Тобольске дорабатывают проект будущего аэропорта

Проект будущего аэровокзала планировалось представить общественности в начале осени, но по неопределенным причинам работы затянулись.
В ноябре тобольский СИБУР пригласил специалистов российского аэропортового холдинга «Аэропорты регионов». Оператор должен был предложить решения по оптимизации проекта, воплотить их и организовать запуск работы аэровокзала.
Стало известно, что консультантами были пересмотрены пропускная способность объекта и его функциональные качества.
«Дизайн-проект здания находится на стадии разработки. Как только он будет принят, его представят широкой общественности», — пояснили в пресс-службе тобольских предприятий «СИБУР».
Сейчас в Тобольске занимаются строительством взлетно-посадочной полосы будущей воздушной гавани. Первые полеты в тестовом режиме могут состояться в начале 2020 года, а регулярные авиаперелеты начнутся в 2021 году, когда будет введен в эксплуатацию аэровокзал.