Жительница Ишима поверила мошенникам и потеряла 80 тыс. рублей

По словам потерпевшей, на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.
«Он заявил женщине, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги», - рассказали в полиции.
Звонивший также пояснил женщине, что, чтобы этого избежать, ей необходимо назвать ему реквизиты банковской карты, а также коды, которые должны были придти по смс. Ишимка, не заметив подвоха, так и сделала.
О том, что она стала жертвой мошенников, женщина поняла лишь тогда, когда ей на телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств. Злоумышленники перевели с ее счета 80 тыс. рублей.