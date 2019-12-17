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Жительница Ишима поверила мошенникам и потеряла 80 тыс. рублей

17 декабря 2019, 08:33
Фото: 1Mi
Жительница Ишима поверила мошенникам и потеряла 80 тыс. рублей
В полицию Ишима обратилась местная жительница, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали денежные средства, об этом рассказали в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По словам потерпевшей, на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

«Он заявил женщине, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги», - рассказали в полиции.

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Звонивший также пояснил женщине, что, чтобы этого избежать, ей необходимо назвать ему реквизиты банковской карты, а также коды, которые должны были придти по смс. Ишимка, не заметив подвоха, так и сделала.

О том, что она стала жертвой мошенников, женщина поняла лишь тогда, когда ей на телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств. Злоумышленники перевели с ее счета 80 тыс. рублей.

#Новости#Мошенники#Ишим#Тюменская область#Банковские карты#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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