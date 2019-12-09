В Тюменской области участились случаи хищения средств с банковских карт

По официальной статистике МВД РФ, в стране участились случаи хищения средств с банковских карт. В Тюменской области с начала года было зарегистрировано почти 1,4 тыс. таких преступлений.
В связи с этим жителям региона напомнили, как не стать жертвой мошенников. Сотрудники банка никогда не попросят назвать конфиденциальные сведения, такие как: полные реквизиты карты, пин-коды, код на обратной стороне карты, пароли и коды, пришедшие в смс-сообщениях.
«Сотрудниками банка могут представляться мошенники, которые под различными предлогами пытаются заполучить номера карт, одноразовые пароли и другие конфиденциальные данные», - рассказали в Сбербанке.
Еще одна уловка мошенников - сообщения с номеров-двойников банка. Держателям карты приходит информация о том, что их карта заблокирована, а для разблокировки необходимо перевести деньги на счет или отправить смс-сообщение на короткий номер.