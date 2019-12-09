В Тюменской области участились случаи хищения средств с банковских карт

В связи с этим жителям региона напомнили, как не стать жертвой мошенников. Сотрудники банка никогда не попросят назвать конфиденциальные сведения, такие как: полные реквизиты карты, пин-коды, код на обратной стороне карты, пароли и коды, пришедшие в смс-сообщениях.