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В Тюменской области участились случаи хищения средств с банковских карт

9 декабря 2019, 04:35
Фото: 1Mi
В Тюменской области участились случаи хищения средств с банковских карт
Тюменцам рассказали, как не стать жертвой мошенников и не потерять деньги на банковской карте.
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Тюмень

По официальной статистике МВД РФ, в стране участились случаи хищения средств с банковских карт. В Тюменской области с начала года было зарегистрировано почти 1,4 тыс. таких преступлений.

В связи с этим жителям региона напомнили, как не стать жертвой мошенников. Сотрудники банка никогда не попросят назвать конфиденциальные сведения, такие как: полные реквизиты карты, пин-коды, код на обратной стороне карты, пароли и коды, пришедшие в смс-сообщениях.

«Сотрудниками банка могут представляться мошенники, которые под различными предлогами пытаются заполучить номера карт, одноразовые пароли и другие конфиденциальные данные», - рассказали в Сбербанке.

Еще одна уловка мошенников - сообщения с номеров-двойников банка. Держателям карты приходит информация о том, что их карта заблокирована, а для разблокировки необходимо перевести деньги на счет или отправить смс-сообщение на короткий номер.

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#Новости#Тюменская область#Банковские карты#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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