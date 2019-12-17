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В Тюмени застройщик восстанавливает дом, пострадавший от взрыва газа

17 декабря 2019, 08:55
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени застройщик восстанавливает дом, пострадавший от взрыва газа
В Тюмени застройщик начал работы по восстановлению подъезда жилого дома, где произошел взрыв бытового газа, сообщает РИА Новости.
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Тюмень

«Компания-застройщик осуществляет ремонт всего подъезда. Теплоснабжение дома, освещение и газ восстановлены, кроме пострадавшего подъезда. Там тепловыми пушками сохраняется тепловой контур. На днях должно состояться собрание жителей», — отмечается в сообщении.

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Напомним, что хлопок газа произошел 7 декабря, когда аварийщики вели в этом доме работы по устранению газовой утечки. В результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, трое получили ожоги и были госпитализированы в больницу. Один житель, пострадавшего от хлопка дома, еще проживает в гостинице, остальные — у родственников, а жители других подъездов вернулись в свои квартиры.

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