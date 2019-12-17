В Тюмени застройщик восстанавливает дом, пострадавший от взрыва газа

Напомним, что хлопок газа произошел 7 декабря, когда аварийщики вели в этом доме работы по устранению газовой утечки. В результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, трое получили ожоги и были госпитализированы в больницу. Один житель, пострадавшего от хлопка дома, еще проживает в гостинице, остальные — у родственников, а жители других подъездов вернулись в свои квартиры.