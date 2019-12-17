В Тюмени осудят бандита из 90-х

В Московской области задержали 42-летнего мужчину, который, по версии следствия, совершал в конце 90-х и начале 2000 годов различные преступления в составе ОПГ на территории Тюменской области и Екатеринбурга.
«На счету мужчины: разбой, бандитизм, кража, хищение оружия и боеприпасов, умышленное уничтожение имущества, грабеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», следует из уголовного дела.
В 2002 году мужчина в составе ОПГ планировал ограбить банк в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Для этого злоумышленники собирались купить дом и сделать подкоп, однако владелец не продал им недвижимость, тогда они сожгли здание.
После этого преступники сняли дом в соседней деревне и в ночное время вырыли подземный тоннель в сторону банка длиной 13 метров и подкоп навстречу от фундамента банка длиной 6 метров. Ограбить кредитное учреждение им так и не удалось, тоннель обнаружили сотрудники банка.
Остальные участники ОПГ уже осуждены. Задержанного в Московской области мужчину в ближайшее время ждет суд. В настоящее время он содержится под стражей.