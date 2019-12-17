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В Тюмени осудят бандита из 90-х

17 декабря 2019, 03:45
Фото: 1Mi
В Тюмени осудят бандита из 90-х
По уголовному делу в отношении него утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время состоится суд, рассказали в СУ СКР по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В Московской области задержали 42-летнего мужчину, который, по версии следствия, совершал в конце 90-х и начале 2000 годов различные преступления в составе ОПГ на территории Тюменской области и Екатеринбурга.

«На счету мужчины: разбой, бандитизм, кража, хищение оружия и боеприпасов, умышленное уничтожение имущества, грабеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», следует из уголовного дела.

В 2002 году мужчина в составе ОПГ планировал ограбить банк в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Для этого злоумышленники собирались купить дом и сделать подкоп, однако владелец не продал им недвижимость, тогда они сожгли здание.

После этого преступники сняли дом в соседней деревне и в ночное время вырыли подземный тоннель в сторону банка длиной 13 метров и подкоп навстречу от фундамента банка длиной 6 метров. Ограбить кредитное учреждение им так и не удалось, тоннель обнаружили сотрудники банка.

Остальные участники ОПГ уже осуждены. Задержанного в Московской области мужчину в ближайшее время ждет суд. В настоящее время он содержится под стражей.

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