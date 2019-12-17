В Тюмени осудят бандита из 90-х

После этого преступники сняли дом в соседней деревне и в ночное время вырыли подземный тоннель в сторону банка длиной 13 метров и подкоп навстречу от фундамента банка длиной 6 метров. Ограбить кредитное учреждение им так и не удалось, тоннель обнаружили сотрудники банка.