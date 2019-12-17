В Тюмени на ТРМЗ открыли новый производственный комплекс за 3 млрд рублей

Контракт был подписан в 2017 году представителями Минпромторгома. Все работы курировали специалисты АО «Транснефть-Сибирь». Отмечается, что серийное производство на площадке начнётся в следующем году. В планах ТРМЗ выпуск 8 тыс. тонн металлоконструкций в год.