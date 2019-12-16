Десятки рабочих не могут получить зарплату на заводе бывшего владельца АНПЗ

Работа завода «Полипак» была приостановлена в конце октября 2019 года. Уже через месяц было заведено административное дело по факту невыплаты зарплаты. Владелец предприятия - Геннадий Лисовиченко. Он скрывается за границей из-за расследуемого против него уголовного дела