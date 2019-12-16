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Десятки рабочих не могут получить зарплату на заводе бывшего владельца АНПЗ

16 декабря 2019, 13:49
Фото: pixabay.com
Десятки рабочих не могут получить зарплату на заводе бывшего владельца АНПЗ
Тюменский завод «Полипак» не выплатил заработную плату рабочим. На данный момент заведено 247 исполнительных производств из-за задержек выплат, сообщает URA.RU.

Общая сумма долга составляет 2,4 млн рублей. Суммы требований достигают 75 тыс. на одного сотрудника.

«Мы понемногу выплачиваем», - отметил глава организации Алексей Лисовиченко.

В государственной инспекции труда Тюменской области заявили, что выплаты осуществляются постепенно. В настоящий момент готовится коллективное обращение всех сотрудников завода в инспекцию.

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Работа завода «Полипак» была приостановлена в конце октября 2019 года. Уже через месяц было заведено административное дело по факту невыплаты зарплаты. Владелец предприятия - Геннадий Лисовиченко. Он скрывается за границей из-за расследуемого против него уголовного дела

#Новости#Зарплата#Завод#Александр Мязин#Общество
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