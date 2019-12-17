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Две трети тюменцев предпочли бы премию корпоративу

17 декабря 2019, 06:39
Фото: pixabay.com
Две трети тюменцев предпочли бы премию корпоративу
Жителей Тюменской области опросили по поводу празднования Нового года на работе и других корпоративах, об этом рассказали в службе исследований компании HeadHunter.

Тюменцев так же спрашивали о том, кто оплачивает проведение корпоративов в компаниях, где они работают. Почти половина опрошенных (48%) заявила, что счет за подобные мероприятия делится между организацией и сотрудниками.

«За счет работодателя устраиваются 36% корпоративов в Тюменской области», - рассказали социологи.

Еще 16% респондентов заявили, что празднование полностью оплачивается сотрудниками.

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В Тюменской области, судя по результатам исследования, редко проводятся корпоративы на рабочих местах и в офисах, об этом заявили всего 16% опрошенных. Еще 53% респондентов рассказали, что праздную в кафе и ресторанах, еще в 29% случаях работодатель арендует для корпоратива отдельное помещение.

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