Две трети тюменцев предпочли бы премию корпоративу

В Тюменской области, судя по результатам исследования, редко проводятся корпоративы на рабочих местах и в офисах, об этом заявили всего 16% опрошенных. Еще 53% респондентов рассказали, что праздную в кафе и ресторанах, еще в 29% случаях работодатель арендует для корпоратива отдельное помещение.