Две трети тюменцев предпочли бы премию корпоративу

Тюменцев так же спрашивали о том, кто оплачивает проведение корпоративов в компаниях, где они работают. Почти половина опрошенных (48%) заявила, что счет за подобные мероприятия делится между организацией и сотрудниками.
«За счет работодателя устраиваются 36% корпоративов в Тюменской области», - рассказали социологи.
Еще 16% респондентов заявили, что празднование полностью оплачивается сотрудниками.
В Тюменской области, судя по результатам исследования, редко проводятся корпоративы на рабочих местах и в офисах, об этом заявили всего 16% опрошенных. Еще 53% респондентов рассказали, что праздную в кафе и ресторанах, еще в 29% случаях работодатель арендует для корпоратива отдельное помещение.